Berti metronomo e ispiratore, sostanza Ciervo

Klinsmann 6,5. Obiettivo per la porta dei rosanero in estate, salva da campione sul colpo di testa di Le Douaron. Non può nulla sul siluro all’incrocio dei pali di Bani.

Ciofi 7. Dopo un quarto d’ora chiude su Pojahnpalo con un intervento da difensore di alto livello. Splendida prestazione per il capitano, che alza lo scudo su chiunque passi dalle sue parti (dal 41’ st Piacentini sv).

Zaro 7. La colonna portante della difesa non si fa spaventare da Pojahnpalo e domina sui cross che arrivano dalle fasce.

Mangraviti 6,5. Ottima prova anche per il braccetto di sinistra, che aveva di fronte una pericolosa catena di destra palermitana composta da Pierozzi, Giasy e Palumbo.

Ciervo 7. Interpreta il ruolo di esterno destro con qualità e sostanza, non rendendo facile la vita a un difensore da A come Augello (dal 25’ st Guidi 6. Inserito largo a destra, occupa il ruolo con abnegazione).

Francesconi 6,5. Conferma la grande crescita avuta nel corso della passata stagione. Entra nell’azione del gol con una bella imbucata per Berti.

Castagnetti 6. Punto di riferimento anche in fase difensiva: la sua esperienza e la sua classe sono fondamentali per il centrocampo bianconero. Sostituito al quarto d’ora della ripresa (dal 17’ st Bastoni 6. Bene il suo ingresso dalla panchina, trova Blesa con una bella verticalizzazione).

Adamo 6,5. Personalità da vendere. Ottima marcatura a uomo su Giasy per il numero 17, sempre pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Blesa 7,5. La variabile impazzita dell’attacco è in grande condizione e l’intesa coi compagni migliora di gara in gara. Bravo e opportunista a segnare il gol del vantaggio, sbaglia pochissimo per tutti i 90 minuti.

Berti 7. Lo trovi in ogni zona del campo, da destra a sinistra, occupando la posizione di trequartista mascherato alle spalle di Blesa e Shpendi. Vero raccordo tra centrocampo e attacco, sfiora il gol da fuori in un paio di occasioni e da una sua percussione nasce la rete dell’1-0 (dal 25’ st Bisoli 6. Entra quando c’è da combattere e non si tira indietro).

Shpendi 6. Non una partita semplice. Spesso beccato in fuorigioco, anche se non rinuncia mai a duellare con i difensori. Spreca l’occasione del raddoppio a inizio secondo tempo e si fa anticipare troppo facilmente nell’azione del pareggio di Bani (dal 17’ st Diao 6. Sulla fiducia, è giovane).

Giacomo Lippi