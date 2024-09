Berti, niente di grave. Oggi nuovi esami

Buone notizie per Tommaso Berti. Un primo esame strumentale, effettuato ieri in mattinata, avrebbe escluso la rottura dei legamenti della caviglia destra, si tratterebbe solo di uno stiramento che rappresenta comunque un danno, ma molto meno grave di quello temuto in un primo momento. Tra oggi e domani altri approfondimenti attraverso ecografia, che se dovesse confermare la mancanza di lesioni alle parti molli, dopo aver escluso quelle ossee con la radiografia effettuata subito venerdì sera al Bufalini di Cesena, porterebbe a ipotizzare un rientro in campo tra circa tre settimane. Una notizia positiva, dicevamo, per il centrocampista bianconero e per il Cesena. L’intervento durissimo di Mattia Caldara aveva fatto temere il peggio, invece Berti, calendario alla mano, dovrebbe saltare la trasferta di sabato a Palermo, l’impegno casalingo la domenica dopo con il Mantova e forse tornare disponibile a Pisa il 5 Ottobre, anche se è più verosimile rivederlo nella lista dei convocati dopo la sosta il 19 ottobre in casa contro la Sampdoria. Due o tre partite senza il funambolo di Calisese quindi, con Mignani che potrebbe adottare la soluzione Antonucci-Kargbo alle spalle di Cristian Shpendi, un assetto visto per alcuni minuti nel derby con il Modena. Intanto il ds Fabio Artico lavora ai rinnovi di Augustus Kargbo, Daniele Donnarumma, Simone Pieraccini e Cristian Shpendi. Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico bianconero, ieri, la squadra si è ritrovata a Villa Silvia per cominciare a preparare la trasferta in Sicilia, di sabato, fischio d’inizio alle 15. Il programma degli allenamenti prosegue oggi con la doppia seduta, a porte a aperte, poi domani e giovedì ma con i cancelli del Rognoni di Villa Silvia chiusi ai tifosi. Venerdì mattina rifinitura al Manuzzi e subito dopo pranzo partenza per Palermo.

Andrea Baraghini