Berti, orgoglio Cesena. Convocato in Under 21

Silvio Baldini, nuovo tecnico dell’Under 21 azzurra, è uomo diretto, che fa spesso capire cosa pensa. Così, otto giorni fa, al termine di Pescara-Cesena in tribuna all’Adriatico non fece mistero di avere ammirato un Tommaso Berti vispo, ispirato nel ruolo di play in un Cesena che aveva vinto (3-1) dando spettacolo contro gli abruzzesi. In quel match il 21enne di Calisese ha disputato 85 minuti da trascinatore, creando un assist e andando a tiro una volta. Così la sua chiamata, ieri, per la prima volta tra gli azzurrini, per il doppio incontro di qualificazione agli Europei di categoria non ha sorpreso troppo, era nell’aria. Berti che in bianconero in quattro stagioni (compresa quella appena iniziata) ha collezionato 87 presenze realizzando 8 gol entra a far parte infatti dei 25 convocati da Baldini impegnati venerdì 5 settembre alle 18.15 a Spezia contro i pari età del Montenegro e il martedì successivo allo stesso orario a Bitola opposti ai padroni di casa della Macedonia del Nord.

Una chiamata che dà lustro al Cesena, al suo vivaio, Berti (in passato già convocato in Under 20) infatti è cresciuto in bianconero partendo dai pulcini; il primo contratto da professionista lo ha firmato con il Cavalluccio il 9 dicembre 2021, ma nella stagione 2022-23 con troppa fretta venne ceduto in prestito (35mila euro) con diritto di riscatto alla Fiorentina. Nonostante una discreta stagione nella Primavera di Aquilani i viola non esercitarono tale opzione fissata a 300mila euro e fu la vera fortuna del Cesena. Con Toscano, infatti, Berti fu tra i protagonisti della salita in B a suon di record, 36 presenze e 6 gol; prima del passaggio ai toscani in C aveva giocato 21 volte andando a rete una volta.

La scorsa stagione l’esordio in B. A metà settembre era stato eletto addirittura dall’associazione calciatori il miglior talento di agosto, sempre titolare (tranne due gare per infortunio) fino alla penultima di andata con la Cremonese, poi un po’ di difficoltà. Se con mister Toscano infatti agiva da seconda punta, Mignani nel suo 3-5-2 lo portò a giocare da mezzala anche con compiti più di contenimento che di impostazione e il talento cesenate ex tifoso della Curva Mare finì anche in panchina. In estate il tecnico bianconero l’ha ‘inventato’ playmaker, ruolo che il ragazzo di Calisese ha subito giudicato "stuzzicante". Ora il salto in Under 21, un deciso trampolino di decollo che il Cesena ha accolto con "gioia, orgoglio e soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto da Berti che come valori umani e morali rappresenta al meglio lo spirito e l’identità del club. L’augurio è che per lui sia l’inizio di un percorso sempre più importante in azzurro".