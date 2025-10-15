Berti rientra oggi. Infortunio per Siano

Scorpacciata di gol per l’Italia Under 21. Dopo la larga vittoria dell’Orogel Stadium contro la Svezia, la nazionale di Silvio Baldini ha battuto anche l’Armenia per 5-1 e si trova dopo quattro gare a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Euro insieme alla Polonia. Non c’è stato spazio questa volta, tuttavia, per il centrocampista bianconero Tommaso Berti, che era stato grande protagonista della precedente gara degli azzurrini grazie anche al gol su calcio di rigore accolto con entusiasmo dal pubblico di casa. La sosta nazionale di ottobre si è quindi conclusa con un totale di 21 minuti giocati conditi da una rete per Berti, pronto ora a rientrare alla base dopo una periodo di quasi due settimane che difficilmente dimenticherà. Il nativo di Calisese proverà nelle prossime partite a convincere nuovamente il commissario tecnico toscano, in vista delle due gare di novembre che la giovane selezione disputerà in trasferta contro Polonia e Montenegro. Intanto oggi rientrerà a Cesena, pronto a rinnovare il contratto in bianconero fino al 2028. Cattive notizie dagli ultimi allenamenti per il Cesena. Gli esami strumentali di oggi hanno confermato una lussazione di primo grado dell’articolazione acromion-claveare della spalla destra per il portiere Alessandro Siano, che nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti ulteriori. Continua ad allenarsi a parte Dimitri Bisoli: l’ex centrocampista del Brescia sta proseguendo con il lavoro differenziato dopo i fastidi accusati negli ultimi giorni. Ai box pure l’esterno classe 2005 Vittorio Magni, fermato da una contrattura. Sia Bisoli (precauzionalmente) che Magni salteranno la sfida di sabato a La Spezia in programma alle 19:30. Una gara davvero importante che arriva dopo la sosta ed un momento infelice con un solo punto guadagnato nelle ultime tre giornate di campionato.

Giacomo Lippi