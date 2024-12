Betobahia con Giulia Berretti canta la magìa del Natale

Si intitola "Natale divino" l’ultima canzone di Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia di San Mauro Mare. Il testo della canzone è del poeta scrittore ravennate Paolo Gambi, il video è stato registrato a Roncofreddo e la protagonista è Giulia Berretti di Rimini come anche la casa discografica Novalis. "Natale Divino" è il nuovo progetto musicale di Betobahia che, per il periodo delle feste, ha abbandonato i ritmi scanzonati dei tormentoni estivi per concentrarsi su una canzone profonda figlia di un’intesa artistica tutta "made in Romagna". Racconta Betobahia: "Stavo sfogliando alcuni testi dell’amico scrittore e poeta ravennate Paolo Gambi quando ho notato un testo bellissimo e coinvolgente dedicato alla divinità del Natale. A quel punto, con alcuni accorgimenti, l’ho musicato e trasformato in una vera e propria canzone che, grazie alla voce delicata di Giulia, è diventata ancora più dolce".

La canzone "Natale Divino", che oscilla tra il pop e il rock, ha un testo poetico e intenso che tratta temi attuali come quello della guerra, i disagi sociali e la fame nel mondo. A interpretarla oltre a Betobahia, anche Giulia Berretti, studentessa 18enne al 5°anno dell’istituto tecnico superiore Tonino Guerra. Continua Giulia Berretti: "Nel mio tempo libero lavoro come cameriera/barista e qualche volta faccio la modella. Inoltre pratico diversi tipi di danza, prendo lezioni di canto e faccio parte, da un paio d’anni, di una compagnia di musical". Conclude Betohaia: "Questa canzone di Natale vuole anche lanciare un messaggio, quello dei bambini che, con gli occhi incantati dell’innocenza, non possono vivere in un regime di guerra e povertà. Perché, come recita la canzone, il Natale è divino per chi sa farsi bambino e quindi serve bellezza e verità, un filo di luce nell’oscurità".