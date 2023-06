Betobahia presenta il libro “Ciapa la Galeina”, la hit diventa un patrimonio culturale della Romagna

’Ciapa la galeina’ diventa un libro. Domani alle 20.45 all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, Alberto Pazzaglia, per tutti Betobahia, presenta la sua seconda fatica editoriale insieme allo spettacolo brasiliano dei "Carioca Dance Ballett". In una serata benefica per gli alluvionati della Romagna, l’artista sanmaurese racconterà genesi, curiosità e aneddoti sul tormentone entrato nella storia e nella cultura della musica romagnola. La location non è stata scelta a caso visto che proprio a San Mauro Mare, nell’ormai lontano 2003, presero forma i primi versi e le prime note di quella che sarebbe diventata, negli anni a venire, una canzone di grande successo dichiarata, non a caso, "patrimonio culturale del dialetto della regione Emilia Romagna" con tanto di certificazione. Interverranno lo scrittore poeta Gianfranco Gori autore della prefazione del libro che, per l’occasione, dialogherà sul palco con Betobahia. Fra i tanti ospiti anche la poetessa Caterina Tisselli. Durante la serata sarà presentato anche il nuovo Cd contenente 24 brani dal titolo "Forza Emilia Romagna. Tin Bota!!" che include proprio l’omonima canzone che Betobahia ha scritto di getto nei giorni tristi della catastrofica alluvione in Romagna. Durante la presentazione verrà anche messo in vendita il libro e il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza per i territori romagnoli colpiti dall’alluvione dello scorso 16 maggio. Ma la grande protagonista del libro è ovviamente la canzone editata dalla casa discografica Baccano di Savignano sul Rubicone che, in questi 20 anni, ha dichiarato oltre 700mila copie stampate fra cd originale, compilation e cover.

La hit è diventata negli anni un vero e proprio brano cult, una sorta di inno nazionale della nostra musica folkloristica rivisitata in chiave moderna. Non a caso, il brano è stato utilizzato in molte scuole dell’infanzia come contenuto didattico per mantenere vivo il nostro dialetto in questi tempi di globalizzazione culturale. Il nuovo libro “Ciapa la Galeina” (20° anniversario) racconta le genesi del brano (dall’ispirazione al primo coccodè), ma anche alcune tappe inedite della vita passata e presente di Betobahia.

Ermanno Pasolini