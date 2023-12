Bettini eletto coordinatore: "Forza Italia si rinnova"

È il cesenate Giuseppe Bettini, 57 anni, il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia eletto per acclamazione al congresso provinciale di Forza Italia di Forlì-Cesena tenutosi al Grand Hotel di Forlì. Avvocato, consigliere comunale di Forza Italia nel 1995 a Cesena, la prima volta che i berlusconiani si presentarono alle comunali l’anno dopo la discesa in campo del cavaliere, Giuseppe Bettini ha già ricoperto per due anni il ruolo di commissario.

Lo affiancano nel coordinamento provinciale Giuseppe Petetta, Alessia Guccini, Raffaele Procicchiani, Barbara Semeraro, Daniele Vallicelli, Massimo Rossetti, il cesenate Flaviano Rigoni, Massimiliano Righi, Adrian Morri, Elisa Petroni, Roberto Buda, ex sindaco di Cesenatico, Alba Maria Continelli e (supplenti) Daniela Giani e Manuela Susanna.

Il congresso ha eletto anche i delegati al congresso nazionale del partito che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio: Giuseppe Petetta, Joseph Catalano, Raffaele Procicchiani, Luca Frassineti, Roberto Buda,e (supplenti) Barbara Semeraro e Daniele Vallicelli. Il congresso è stato aperto dai saluti del sindaco di Forlì, Gianluca Zattini. Sono seguiti i saluti di vari sindaci fra cui Enrico Cangini di Sarsina. Dopo un videomessaggio del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha auspicato di conseguire alle Europee del 9 giugno concomitanti con le comunali a un risultato a due cifre, il coordinatore provinciale Bettini ha illustrato l’unica mozione del congresso di appoggio a Tajani.

"Vogliamo rinnovare il partito dopo la morte di Berlusconi - afferma Bettini–, confido nella partecipazione di tutti al nuovo coordinamento, puntiamo sui giovani e conto su coloro che si sono riavvicinati a Fi. Noi azzurri siamo persone garbate e determinate. Siamo liberali, cattolici, riformisti, garantisti, moderati e aperti al dialogo con tutti. Ora ci prepariamo alle comunali e alle Europee nella coalizione di centrodestra". Ha concluso i lavori la deputata forlivese Rosaria Tassinari.

"Il nostro fare politica sta ottenendo buoni risultati a Roma e nei territori - ha evidenziato – , perché siamo persone che ci crediamo, siamo molto determinati, abbiamo gambe e soprattutto sappiamo fare squadra fra persone. L’entusiasmo portato in questo congresso, specialmente dai giovani, deve essere trasformato in impegno per crescere nei territori e in voti per le elezioni europee e nei comuni dove si voterà a primavera, per superare il risultato delle due cifre".