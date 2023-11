Bettini: "Nessuna scelta definitiva sul candidato"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ad oggi non è stata fatta alcuna scelta definitiva sul candidato comune del centrodestra cesenate arricchito dall apporto dei civici, pertanto non è possibile blindare nessun candidato sul quale non si è ancóra operato una comune convergenza . Che sia politico o civico l’importante è che sia il migliore protagonista di un progetto concreto di buona amministrazione del nostro comune in alternativa al candidato della sinistra. Tanto si doveva per una corretta interpretazione delle valutazioni da me espresse per Forza Italia.

Giuseppe Bettini

coordinatore provinciale

Forza Italia