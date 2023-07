’Bevimagnalonga’ oggi nel bosco

Oggi, nell’ambito delle iniziative di ’Savio Trail 2023’, promosse dall’Unione dei Comuni della Valle Savio, avrà luogo a Alfero di Verghereto, la XVII edizione della ’BeviMagnaLonga’, definita dai promotori "un’occasione unica per vivere un’esperienza in perfetta simbiosi tra natura e buon cibo. Si inizia con una passeggiata enogastronomica a tappe, immersi nel lussureggiante verde di boschi di Alfero, un perfetto connubio tra incantevoli paesaggi, ottimi piatti preparati dai ristoranti locali e buon vino, il tutto accompagnato da tanta musica, allegria e divertimento. Al termine della camminata enogastronomica, a partire dalle ore 19, nel Parco del Casone ad Alfero, musica e divertimento non si fermeranno e accompagneranno i partecipanti per tutta la serata. Per informazioni è possibile visitare il sito www.alfero.net