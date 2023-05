Beyoncè brilla con Zanotti

Ha preso il via mercoledì scorso, da Stoccolma, l’atteso ‘Renaissance world tour’ di Beyoncé, la tournée di 57 date (nessuna in Italia) che segna il ritorno sulle scene, dopo almeno cinque anni di assenza, della celebre artista statunitense. Davanti a 50mila spettatori è andata in scena una performance mastodontica, da vero e proprio kolossal: a incantare, oltre agli effetti speciali, i look sfoggiati dalla cantante, tutti caratterizzati da uno sfolgorio di elementi olografici e riflettenti.

Non poteva mancare un pezzo di Italia, anzi, di Romagna: erano firmati da Giuseppe Zanotti, infatti, gli stivaletti che Beyoncé ha indossato in uno dei momenti più memorabili della serata: il finale dello show – definito ‘epico’ dagli addetti ai lavori – ha visto l’artista prendere il volo a bordo di un gigantesco cavallo di paillettes. Una rievocazione in puro stile Studio 54, perfettamente in linea con le atmosfere dell’ultimo album, ispirato alla musica dance anni ’80 e all’estetica futuristica delle discoteche dell’epoca.

Maddalena De Franchis