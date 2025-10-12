Bianconeri in gol. Non c’è solo Berti

Il gol su calcio di rigore di Tommaso Berti nel 4-0 alla Svezia con la maglia dell’Under 21 è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico cesenate. Il prodotto del vivaio bianconero, grazie anche al bel gesto di altruismo del rigorista designato Simone Pafundi, ha segnato la sua prima rete con una maglia azzurra proprio sul terreno dell’Orogel Stadium, regalandosi un momento indimenticabile. Se purtroppo non sono al momento presenti testimonianze di un gol di un calciatore del Cesena in nazionale maggiore, sono diversi invece i casi dell’Italia Under 21 dove calciatori bianconeri si sono resi protagonisti di una rete proprio mentre vestivano la maglia del Cavalluccio. Partiamo da Ruggiero Rizzitelli, un grande attaccante che proprio con il Cesena debuttò tra i professionisti nella stagione di Serie B 1984-1985. Il centravanti pugliese segnò ben tre gol con la nazionale Under-21 mentre vestiva la casacca bianconera: una statistica che lo pone in cima a questa particolare classifica dei cesenati goleador in maglia azzurrina. Nel corso del suo periodo romagnolo Rizzitelli ricevette anche la possibilità di scendere in campo in due partite amichevoli della nazionale maggiore, contro l’Unione Sovietica e il Lussemburgo nel 1988, prima di essere inserito tra i convocati del ct Azeglio Vicini in vista degli Europei in Germania Ovest.

Da cesenate segnò due reti con gli azzurrini, invece, Gianni Comandini, fedelissimo del ct Marco Tardelli nel biennio culminato con la vittoria dell’Europeo di categoria del 2000. I due gol arrivarono nel girone di qualificazione agli Europei contro il Galles, colpito sia all’andata sia al ritorno. Chiude infine Luca Caldirola, che con l’Under 21 segnò un gol da capitano contro l’Irlanda in una gara di qualificazione del 10 settembre 2012.

Giacomo Lippi