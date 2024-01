Bianconeri in trasferta a Ferrara. Prevendite aperte fino a sabato

È partita lunedì la prevendita per la gara di domenica sera (fischio d’inizio alle 20,45) contro la Spal.

Dopo due giorni in cui hanno tenuto banco soprattutto le vicende di cronaca c’è tanta voglia di tornare a parlare solo di calcio giocato e il popolo bianconero si prepara a sostenere, dal settore ospiti del “Paolo Mazza”, De Rose e compagni nel delicato derby contro i ferraresi.

I biglietti possono essere acquistati, fino a sabato alle 19, presso i punti vendita ufficiali del circuito Vivaticket (non è disponibile la vendita online)oppure presso il Coordinamento Clubs Cesena.

Accesso consentito solo al settore ospiti, e con fidelity card, per i residenti nella Provincia di Forlì-Cesena, mentre , come da normativa, il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso allo stadio.

Mille in tutto i tagliandi messi a disposizione dei supporter bianconeri e si prevede anche questa volta una adesione massiccia alla trasferta come nell’ultima e fortunata uscita a Perugia quando erano in 1125 a spingere il cavalluccio dagli spalti del “Renato Curi”.

Questi i prezzi dei tagliandi: 12 euro intero, 8 euro ridotto e under . La partita verrà trasmessa anche in diretta televisiva su Sky e in streaming su Now.

a.b.