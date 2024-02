Bianconeri sottotono. Pareggio con lo Spezia

Mezzo passo falso della capolista Cesena nella 17° giornata del campionato Primavera 2 (girone B), i romagnoli infatti pareggiano (2-2) con recriminazioni e una gara sotto tono in casa dello Spezia, mentre il Benevento che insegue ha vinto in trasferta coi l’Entella (0-2) e in classifica riduce a un solo punto la distanza dalla vetta bianconera. Cesena 40 punti, Benevento 39, molto distante la terza in classifica il Pisa a 30. I romagnoli sono stati così fermati da uno Spezia intenso e coraggioso che raggiunge 21 punti in graduatoria.

Per due volte in vantaggio i ragazzi di Campedelli (foto), che hanno visto andare in rete proprio i due ‘rinforzi’ dalla prima squadra Pitti e Giovannini, si sono fatti riprendere da un avversario mai domo che il pareggio definitivo l’ha agguantato a sei minuti dal termine del tempo regolamentare con Campana. In questo campionato l’unico ko il Cesena l’ha subito proprio a Benevento contro la diretta concorrente. Cesena: Montalti, Manetti (89’ Abbondanza), Domeniconi, Campedelli, Valentini, Pitti, Ghinelli (89’ Tampieri), Castorri, Perini (69’ Amadori), Giovannini (76’ Ronchetti), Coveri (76’ Tosku). Marcatori: 11’ Pitti (C), 18’ Di Giorgio (S), 23’ Giovannini, 84’ Campana (S).