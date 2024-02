Biblioteca Ceccarelli: bilancio 2023. Oltre 10mila presenze e 6mila prestiti

Oltre 10.000 presenze, 6.000 prestiti e 1.400 contatti al Reference: la Biblioteca Ceccarelli di Gatteo Mare ha chiuso il 2023 con un bilancio più che positivo. Le presenze sono cresciute del 36% sul 2022, i prestiti del 18%. In netto aumento anche il numero dei nuovi iscritti alla Biblioteca: dagli 88 del 2022 ai 152 del 2023, di questi ben il 75% sono studenti. Tra maggio e dicembre 2023 la Biblioteca ha arricchito le proprie collezioni di 588 libri e 58 tra DVD e Blue-ray che il personale ha provveduto a catalogare. In forte crescita anche gli utenti della biblioteca che usufruiscono dei computer con collegamento ad internet: dai 33 del 2022 agli oltre 125 del 2023.

Il libro più prestato del 2023 per la sezione adulti è "La portalettere" di Francesca Giannone, seguito da "Meravigliosa" di Julia Quin e "La Villa delle stoffe" di Anne Jacobs. Il lettore più fedele ha preso in prestito ben 164 libri nel corso del 2023, mentre la Biblioteca ha ospitato ben trenta classi delle scuole del territorio comunale, dal nido alla scuola elementare. Il 2023 è stato anche l’anno del ritorno degli eventi promossi dalla biblioteca: 70 pomeriggi dedicati ai bambini e 45 serate per adulti.

"I risultati ottenuti nel 2023 sono frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano – ha detto Stefania Bolognesi, assessora alla cultura –. Siamo anche particolarmente orgogliosi del fatto che la nostra programmazione in questi anni sia riuscita ad intercettare interessi e bisogni diversi, non solo dei cittadini di Gatteo, ma anche di utenti di altri comuni della zona".

