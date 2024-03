Biblioteca diffusa nelle Rsa: "Leggiamo libri agli ospiti"

La collaborazione instaurata dalla Associazione di promozione sociale e culturale Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno con la Biblioteca comunale Walter Toni di palazzo del Capitano di Via Fiorentina a Bagno di Romagna è andata in pagina. E ciò, in particolare, a seguito del progetto Biblioteca Diffusa, promosso dal Comune termale d’Alto Savio, progetto che ha l’obiettivo di portare i libri e le letture anche fuori dell’ambito logistico della biblioteca stessa, specialmente in quegli ambienti che per loro natura sono al servizio di persone che hanno difficoltà a spostarsi.

"Alla Casa Protetta per Anziani Camilla Spighi di San Piero, una istituzione del Comune di Bagno di Romagna, si è svolta la presentazione del libro Racconti Umoristici, scritto dal maestro Maurizio Boscherini di Santa Sofia, che ringraziamo per la sua disinteressata disponibilità" dice, a proposito, Bartolomeo Balzoni, presidente del Faro di Corzano. "Un libro di racconti, storie ed aneddoti dei nostri territori, uscito dalla fertile e fluida penna del santasofiese Boscherini – continua –. Pagine vergate con spiccata proprietà di linguaggio ed una grande capacità di coinvolgimento del lettore. Gli ospiti e il personale della struttura hanno dimostrato molto apprezzamento per questa iniziativa, accompagnando i diversi brani di lettura con applausi e con intensa e attiva partecipazione".

Le letture alla Casa Protetta per Anziani Camilla Spighi continueranno con cadenza una volta al mese.

Gilberto Mosconi