Bicentenario, celebrazioni al via Onore al papa cesenate Pio VII, benedettino mite e democratico

di Marino

Mengozzi*

Si apre domenica al Monte l’Anno chiaramontiano, indetto dalla diocesi di Cesena-Sarsina, in collaborazione con l’Abbazia benedettina di Santa Maria, il Comune di Cesena e la Biblioteca Malatestiana, con l’adesione della famiglia Chiaramonti. La celebrazione alle 18 sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di papa Francesco. Le celebrazioni partono nell’anniversario della morte, avvenuta il 20 agosto 1823 nel palazzo del Quirinale, allora residenza dei papi, per i postumi di una caduta con frattura del femore: aveva 81 anni ed era il 251° pontefice. Ormai vecchio e fragile, immobilizzato nel letto, il papa aveva vissuto gli ultimi istanti consumato nel corpo ma con la mente vigile e l’animo sereno di chi aveva vinto la sua battaglia: e non solo nei confronti di Napoleone, che l’aveva tenuto in prigione per 1781 giorni, circa cinque anni.

Questo pontefice è un protagonista della Chiesa e pure della storia: storici e storiografia ne sono concordi. Pio VII e il suo lungo regno (23 anni) dovettero fare i conti con un’età straordinariamente difficile e travagliata non soltanto per lo Stato pontificio ma anche per l’Italia, la Francia e l’Europa. Basteranno due riferimenti per comprenderne la portata: la Rivoluzione francese (1789-1799) e Napoleone (1769-1821).

Per di più papa Chiaramonti era stato eletto nel 1800 subito dopo la morte del predecessore Pio VI Braschi (29 agosto 1799), anch’egli figlio di Cesena, salito al trono nel 1775, rapito e vessato dal Bonaparte fino alla scomparsa in terra straniera a Valence. Il 1° ottobre 2017 papa Francesco fece visita alla nostra città proprio per ricordare il tricentenario della nascita di questo suo predecessore.

Dunque Cesena ebbe due suoi figli alla guida della Chiesa per quasi mezzo secolo; inoltre il suo vescovo cardinale Carlo Bellisomi nel conclave di Venezia che scelse Chiaramonti fu votato a lungo, fino a riscuotere due terzi dei consensi, fermato poi dai veti austriaci dell’imperatore Francesco II d’Asburgo (per non tacere il fatto che i due papi cesenati entrarono in scena dopo un altro romagnolo, quel Clemente XIV Ganganelli, 1769-1774, di Santarcangelo di Romagna, noto per aver soppresso i Gesuiti, che proprio Pio VII ripristinerà nel 1814).

Quando comprese che il suo nome saliva nei consensi dei cardinali riuniti a Venezia, Chiaramonti tentò un’insistita resistenza: ma dovette cedere, soprattutto per l’intelligente operato del prosegretario del conclave Ercole Consalvi (che poi il nuovo papa sceglierà quale segretario di Stato), riuscendo eletto il 14 marzo; deposero a suo favore la mitezza di carattere e l’amabilità, la lunga e solida formazione teologica di benedettino, la dignità e fermezza come vescovo, l’estraneità ai conflitti che dividevano la Curia romana.

Il suo fu un pontificato di fedeltà alla tradizione e al depositum della fede, di eroismo martiriale, ma anche illuminato sul fronte del governo, caratterizzato da una politica definita "d’ispirazione preliberale improntata a economia aperta, abolizione o attenuazione dei vincoli corporativi, parziale secolarizzazione degli ingranaggi statali, relativa semplificazione dei meccanismi di giustizia, fiscalità e amministrazione" (Ph. Boutry).

Aveva già mostrato la sua caratura nell’episcopato, specie a Imola. Basterà citare la celebre omelia del Natale 1797: "La forma di governo democratico non ripugna al Vangelo; esige anzi tutte quelle sublimi virtù che non si imparano che alla scuola di Gesù Cristo e le quali, se saranno da voi religiosamente praticate, formeranno la vostra felicità, la gloria e lo splendore della nostra Repubblica. (...)Siate buoni cristiani e sarete ottimi democratici".

È un testo fondamentale per comprendere il pontificato e le preoccupazioni per la pace civile, un "tentativo di elaborazione di una teologia politica cristiana in epoca rivoluzionaria". Un convegno internazionale di studi su Pio VII si terrà in Malatestiana il 13 ottobre.

*direttore dell’Ufficio

diocesano di Arte Sacra