Bici e musica, ecco ’Valle Savio Bike Sound’

di Gilberto Mosconi

Si avvicina la partenza del primo appuntamento promosso da ’Valle Savio Bike Sound’, nuovo, originale format che unisce la musica e la bicicletta per vivere e raccontare un territorio in modo emozionale.

Uno straordinario territorio naturale rappresentato dalla Valle del Savio, appunto, che è pronto ad ospitare un grande evento che si svilupperà in tre date (7 e 28 maggio, 24 settembre 2023). Tre domeniche in cui la contaminazione tra bici e musica si snoderà con pedalate a marcia libera a tema musicale, concerti in location suggestive e Villaggio Bike Sound con music selection live di ’Renèe La Bulgara’, miglior woman dj italiana 2022 ai recenti Dance Music Awards.

Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, si trasformeranno in vere e proprie stazioni musicali con le coinvolgenti iniziative del ’Valle Savio Bike Sound’. Sono già aperte online le iscrizioni per le prime due date, il 7 e il 28 maggio.

Il primo appuntamento, domenica 7 maggio, prevede alle 11.30, l’apertura del Bike Day in sicurezza nel circuito ad anello sul Monte Fumaiolo, con musica diffusa da Bagno a Verghereto e ritorno, e con tre ristori lungo il percorso (Verghereto, Balze, in cima al Fumaiolo). Ma già a partire dalle 10 sarà aperto il Village Bike Sound a Bagno, con animazione e music selection live di Renèe La Bulgara. La giornata sarà completata alle 17.30 ai Giardini Pubblici di via Lungosavio a Bagno, dal concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus, appassionato di bici e con un passato da ciclista agonista.

’Valle Savio Bike Sound’ proseguirà domenica 28 maggio, dalle 10.30, con Bike Day a pedalata libera nel circuito ad anello Mercato-Sarsina, con la prima cronoscalata del Barbotto di Mercato con colonna sonora personalizzata (evento speciale) a squadre (dalle 11) e individuale (dalle 16) e il Villaggio Bike Sound a Mercato, con music selection di Renèe La Bulgara.

Il terzo appuntamento 2023, domenica 24 settembre, vedrà un concerto all’alba per ciclisti a Montiano, in località segreta raggiungibile attraverso un percorso in bici, e il Bike Day nel circuito Cesena-Cesenatico-Cesena, con musica diffusa e ristori in case private, aperte in via eccezionale per l’evento. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Dmc, cui sono state affidate, dall’Unione Comuni Valle Savio, le attività della promo-commercializzazione de ’I Percorsi del Savio’.