Bici in discesa travolge pedone con il cane

Scontro fra una bicicletta e un pedone domenica mattina alle 9.45 in via Luzzena. Nel percorrere in discesa via Luzzena, un ciclista di 55 anni residente a Meldola si è scontrato con un uomo, sempre di 55 anni, che in compagnia di un amico e del proprio cane, passeggiava nella stessa direzione. All’arrivo del ciclista i due pedoni hanno tentato di fare spazio spostandosi sul lato sinistro della carreggiata ma l’improvvisata manovra non è stata sufficiente tanto che la ruota posteriore della bici ha colpito il pedone 55enne facendolo cadere sull’asfalto mentre il ciclista è letteralmente volato fuori strada. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i due uomini sono stati portati al pronto sococrso dell’ospedale Bufalini per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati dimessi dopo poche ore non avendo riportato lesioni gravi.

La Polizia Locale ricorda che, fuori dai centri abitati, i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione.

e. p.