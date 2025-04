Biciclette partigiane e musica per celebrare la Liberazione

Ultimo appuntamento della stagione del teatro Comunale di Gambettola: in occasione delle celebrazioni legate all’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, giovedì alle 21 la compagnia Lady Godiva Teatro porta in scena lo spettacolo “Biciclette partigiane”, per la regia di Eugenio Sideri. Pedalare sulle strade della Romagna e incontrare nomi, fatti, persone. Vivi e morti che si incrociano tra Storia e Memoria. E con le biciclette ascoltare le storie che le strade ancora raccontano, con i loro cippi e le loro lapidi. Storie di uomini e donne, o meglio, spesso di ragazzi e ragazze, partigiani e staffette, che hanno dedicato la propria vita, anche perdendola, alla Resistenza. Guerra e lotta per la Liberazione, per un Paese libero, per un futuro democratico e sincero. Per raggiungere ciò che oggi, forse, a volte appare scontato, ma che 80 anni fa non lo era affatto. "E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze sull’erba dura di ghiaccio, al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo".Con Enrico Caravita e Carlo Garavini. Canti di Matilde e Celeste Pirazzini. Info al 392 6664211.

Sempre giovedì, alle 20:30, al teatro ‘Bonci’ sarà proposto un concerto a cura dell’Istituto Corelli e del Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena-Rimini. Sul palcoscenico ci sarà l’Ensemble ‘Metamorphosen’, composto da docenti ed allievi dei due Istituti musicali. L’esecuzione prevede la partecipazione del Quartetto d’archi ‘Zenit’, della voce recitante di Lorenzo Pieri, della soprano Radmila Novosheeva e la concertazione di Paolo Chiavacci e Duccio Bertini. L’evento, che sarà condotto dalla presidente dell’Istituto storico Ines Briganti, è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.