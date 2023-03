Biglietti online per Michele Placido

Al teatro comunale sono aperti i ’botteghini virtuali’. Sono infatti attive le prevendite degli spettacoli attraverso Vivaticket.com, il portale dove è possibile assicurarsi i posti per gli spettacoli di prosa, teatro moderno e le favole della domenica. Le prevendite terminano il giorno prima dello spettacolo e il botteghino del teatro sarà aperto in presenza il giorno dell’evento un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Il prossimo spettacolo della stagione prosa sarà il 21 marzo quando sarà in scena ’La bottega del caffè’ di Carlo Goldoni con Michele Placido, evento clou della stagione invernale.