Bike ed enogastronomia per un turismo tutto l’anno

Anche quest’anno il Grand Tour ’La cultura dell’Ospitalità nelle Aree interne’ ha fatto tappa nelle Terre del Rubicone, in occasione del TTG – Salone del Turismo che si è svolto questa settimana a Rimini. A Roncofreddo il team di Territori e Italianità ha inaugurato la sede di Aura Mundi, il tour operator di Katia Mastroeni che ha maturato interessanti esperienze in Romagna e che opera anche in Piemonte. È stata l’occasione per illustrare un piano d’azione di marketing territoriale intercomunale e di rigenerazione culturale dell’ospitalità alla presenza degli amministratori locali dell’Unione Terre del Rubicone e Mare. L’obiettivo è richiamare flussi turistici internazionali in ogni stagione dell’anno, creando un’offerta declinata su bike e turismo attivo, enogastronomia, artigianato, con proposte di ospitalità diffusa su tutto il territorio dell’Unione in modo strutturato. Sostiene Andrea Succi, coordinatore nazionale di Territori e Italianità e dell’ecosistema internazionale della figura del coordinatore turistico territoriale: "Prima di pensare alla promozione di un territorio, occorre avere creato le condizioni culturali, i servizi, le proposte, condiviso una visione e un modello di gestione, a cui dare poi visibilità". All’evento patrocinato da Visit Romagna ha partecipato anche Chiara Astolfi, direttore dell’ente di promozione regionale che ha sottolineato l’importanza di lavorare con le rappresentanze sia degli operatori economici sia degli amministratori locali. Ha aggiunto Tania Bocchini presidente dell’Unione Rubicone e Mare: "I tempi e le esperienze fatte in questi anni ci pongono di fronte alla necessità di creare un servizio turistico che favorisca la creazione di un sistema territoriale omogeneo che ottimizzi le risorse a disposizione e sia di concreto supporto agli operatori economici". I lavori sono proseguiti con un educational tour alla presenza dei coordinatori turistici territoriali provenienti da tutta Italia che hanno incontrato alcune delle numerose eccellenze nelle terre del Rubicone, fra cui la Stamperia Pascucci e Casa Fellini a Gambettola, la Biblioteca Gastronomica a Savignano.

Ermanno Pasolini