’Biker Bikini Benefit’, festa di musica e motori

di Giacomo Mascellani

Mercedesz Henger, modelle mozzafiato, Mirko Casadei, Raffaello Bellavista, Bob Wayne, artisti e musicisti, saranno i protagonisti del grande evento dell’estate, dedicato agli appassionati di musica rock, belle donne, auto e moto americane. È la 29ª edizione del ’Biker Bikini Benefit’ organizzato dal Cafè degli Artisti con il contributo del Camping Village e il patrocinio del Comune. Domenica da tutta Italia e anche dall’estero, arriveranno personaggi sulle due ruote a motore, per dar vita ad una festa unica, che colora e anima viale Carducci.

In cabina di regia c’è l’inossidabile Mario Magnani con la moglie Elena Mantucci ed uno staff collaudato e capace di proporre sempre qualcosa di nuovo. A partire dalle 9 sarà possibile iscriversi al ’Biker Bikini Benefit’, mentre i dj Wello e Ursus saliranno in consolle e già alle 10.30 si terrà il primo concerto della band Lucky Strike. Sul lungomare si esibiranno acrobati e artiste molto apprezzate dai bikers, come le specialiste del sexy car wash. Alle 13 si inizierà a fare sul serio con il dj set di Toky e Alteria di Virgin Radio e alle 14 inizieranno gli spettacoli di acrobazia aerea, con Viky che si esibirà in diversi tempi.

Alle 15.30 il saluto della madrina Mercedesz Henger. È la figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, fa la modella ed è protagonista in tv. Le band continueranno a suonare ed alle 17.15 si terrà lo spettacolo di sexy car wash con protagonista Melissa Violet. A seguire si esibirà dal vivo il musicista e cantante americano Bob Wayne con la sua band, che alle 19 lascerà il palco a Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra, prima della seconda uscita della Henger.

Sfileranno molte stelline e all’evento partecipano i migliori customizer d’Europa e Stati Uniti che espongono le loro ultime creazioni, autentiche opere d’arte su due ruote con valutazioni da capogiro. Inoltre partecipano molte auto d’epoca e americane in mostra sul lungomare dove sarà allestito anche un originale mercatino, con una mostra mercato di accessori per moto, caschi, pezzi di ricambio, abbigliamento e accessori pensati per i bikers.

Al ’Biker Bikini Benefit’ non si paga alcun biglietto di ingresso, la partecipazione è gratuita a tutti gli eventi e ai concerti. Chi lo desidera potrà iscriversi e acquistare le t shirt commemorative dell’edizione 2023 griffate Cadè degli Artisti, il cui ricavato, tolte le spese, sarà devoluto in beneficenza. E’ una grande festa, tutta da vivere sul lungomare, dove interverrà anche la vicesindaco Lorena Fantozzi, a portare il saluto della città.