Biker Bikini Undicimila appassionati di rock

Oltre undicimila persone domenica hanno affollato il lungomare di Cesenatico per partecipare alla 29esima edizione del Biker Bikini Benefit organizzato dal Cafè degli Artisti di Cesenatico con il contributo del Cesenatico Camping Village ed il patrocinio del Comune. E’ il grande evento dedicato gli appassionati di musica rock, belle donne, auto e moto americane, che attira appassionati da tutta Italia e anche dall’estero, per dar vita ad una festa unica, che colora e anima il viale Carducci.

In cabina di regia l’inossidabile Mario Magnani assieme alla moglie Elena Mantucci ed uno staff collaudato, che sono riusciti anche quest’anno a stupire, proponendo sempre qualcosa di nuovo. Già la sera prima sul lungomare c’erano tantissimi motociclisti e domenica a partire dalle 9 del mattino la musica ha attirato un vasto pubblico, come mai in precedenza in questo orario. Dopo il dj set di Wello e Ursus si è tenuto il concerto della band Lucky Strike, mentre sul lungomare si sono esibiti acrobati e artiste molto apprezzate dai bikers, tra cui Viky. Poi sono saliti in consolle i dj set Toky e Alteria di Virgin Radio, a cui è seguito il clou alle 15.30 con il saluto della madrina del Biker Bikini Benefit, Mercedesz Henger, accompagnata dalla Banda di Gambettola, la quale si è intrattenuta a lungo con la vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi.

A seguire è stato molto seguito lo spettacolo di sexy car wash con protagonista il team di Melissa Violet. La scena è stata poi tutta per Bob Wayne con la sua band, e per Mirko Casadei applauditissimi, prima della seconda uscita della Henger. È stata molto apprezzata anche la performance del baritono Raffaello Bellavista, il quale ha cantato dal vivo l’inno nazionale dell’Italia. Hanno sfilato molte stelline e all’evento hanno partecipano i migliori customizer d’Europa e Stati Uniti, i quali hanno esposto le loro ultime creazioni, autentiche opere d’arte su due ruote con valutazioni da capogiro, che hanno fatto girare la testa a parecchie persone sul lungomare.

Il vicesindaco Lorena Fantozzi ha partecipato all’evento con entusiasmo: ""Il Biker Bikini Benefit è un grande evento della città e ringrazio Mario Magnani e la moglie Elena per questo appuntamento capace di attirare e fa divertire tanta gente". Mario Magnani dal canto suo ha sottolineato la qualità delle artiste e degli artisti presenti, oltre ad uno staff, formato da ragazze e ragazzi unici.

Giacomo Mascellani