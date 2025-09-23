Bikers Gatteo, Elia Sammartin campione d’Italia. Ora nel mirino c’è il Campionato del mondo

Elia Sammartin, del Bikers Racing Team di Gatteo del patron Fabio Mandelli, è campione d’Italia Supermoto. Domenica si è corsa la quinta prova del campionato Italiano e Internazionali d’Italia Supermoto sul circuito internazionale di Pomposa. Dice Fabio Mandelli: "Per il nostro pilota di punta Elia Sammartin si presentava già da questa gara la possibilità di conquistare i titoli in anticipo rispetto alla fine del calendario. Fin dalle prove ha dimostrato la sua superiorità conquistando la pole position, staccando il suo diretto avversario di ben 1,352 secondi dal suo miglior tempo. Per la disputa delle due manche c’era nell’aria una certa tensione, tutti consapevoli, pilota e tecnici, della possibilità del risultato ma anche attenti a non commettere errori, confidando sulla dea bendata che non ci tirasse un brutto scherzo durante la disputa delle gare".

Poi Fabio Mandelli racconta la gara: "Parte la prima manche Elia è primo e in pochissimi giri prende il largo prendendo un margine di circa 6 secondi rispetto al secondo in classifica. A un certo punto una distrazione e subentra l’errore, arriva lungo in una curva, scivola e si rimette in bagarre ma questa volta dalla terza posizione. Riesce con sorpassi mozzafiato a superare i due avversari che lo precedono e si invola verso il traguardo vincendo la prima prova della giornata. Gara due parte con il tempo incerto, una piccola pioggerellina cade sul circuito, ma tutti i piloti si allineano con pneumatici slick confidando in un miglioramento durante la disputa. Al semaforo rosso Elia scatta in prima posizione, durante la prima curva non si stacca il lunch control ed è costretto a fare le prime curve con la forcella bloccata, lo sorpassa Giovanni Bussei, riesce a far sganciare il lunch e mantiene la seconda posizione".

Ma nel tentativo di sorpassare Bussei commette un errore e viene infilato da altri tre avversari che lo seguivano a ruota. Continua Mandelli: "Elia retrocede in quarta posizione. Tutto da rifare. Riordina le idee e si mette nella condizione di raggiungere di nuovo la leadership. Ad uno ad uno, con un sorpasso più bello dell’altro, conquista di nuovo la prima posizione, taglia il traguardo primo di gara e di giornata con la matematica certezza di aver conquistato per la settima volta il campionato Italiano e per la terza gli Internazionali d’Italia, questa volta con una gara di anticipo. Super. Per il nostro team è il quarto titolo Italiano e il secondo titolo negli Internazionali d’Italia, nella massima categoria. Tutti siamo al settimo cielo. Domenica 13 si ritorna subito in pista per la quarta prova del Campionato del Mondo in Ungheria sul circuito di Visonta".