Bikers Racing Team sulla cresta dell’Honda. Mandelli: "Contiamo su Monica, Frassino e Ferrari"

Una stagione che si è conclusa ad alto livello quella targata 2024 per il Bikers Racing Team di Cesena, nato nel 2003 e di cui è titolare Fabio Mandelli di Sant’Angelo di Gatteo e che corre nella specialità Supermoto. Già nel 2019 Il team sportivo aveva vinto due titoli italiani e il terzo posto nella on-road: il campionato italiano Supermoto categoria S2 e il Campionato Italiano Supermoto Over 40 S5 con il tricolore riportato di nuovo in casa del sodalizio sportivo che allora aveva sede a Gatteo Mare.

Quanti campionati nazionali e internazionali avete vinto in 21 anni?

"Sono stati 5, con 34 podi nelle classifiche finali dei campionati nazionali e mondiali 290 podi nelle varie gare. Abbiamo vinto nel 2016 l’ultimo motorshow a Bologna. Siamo stati tre volte vice campioni del mondo e due volte terzi al mondiale per nazioni. Poi abbiamo vinto nel 2017 un campionato internazionale d’Italia".

Con quali piloti avete affrontato la stagione 2024?

"Abbiamo raggiunto l’accordo con cinque fortissimi piloti. Nella SM1 Luca D’Addato 39enne pilota di Milano; Fabio Mazzolai 28 anni di Firenze; Matteo Frassino 23 anni di Finale Ligure. Nella categoria Sm3 under 24 Gabriele Monica 16 anni di Parma e Michele Ferrari 21 anni di Verona. Abbiamo conquistato il titolo di vice campione italiano SM1 con Luda D’Addato; nella SM3 vice campione italiano con Gabriele Monica e il terzo posto con Michele Ferrari. L’ultima importante manifestazione l’abbiamo fatta a Parigi il 29 settembre nel campionato del mondo per nazioni con Luca D’Addato quinto posto nella SM1 e Gabriele Monica quarto nella under 24". Il segreto di tanto successo? "Penso che riusciamo a trasmettere la nostra mentalità vincente che è in tutti i componenti del team attraverso l’impegno e il sacrificio che tutti i tecnici mettono a disposizione per i piloti nei limiti delle possibilità economiche. Ovviamente un ingrediente sempre fondamentale è la fortuna".

Come e dove si allenano i suoi piloti?

"Sui circuiti permanenti di tutta Italia e sulle piste da motocross, soprattutto nel nord Italia".

E per il 2025?

"Stiamo lavorando per la stagione delle gare del prossimo anno. Per il momento abbiamo confermato tre piloti: Gabriele Monica, Matteo Frassino e Michele Ferrari. L’obiettivo è quello di partecipare a più gare possibili a livello nazionale e mondiale, cercando di rimanere ai vertici".

Chi costruisce le moto?

"Vengono realizzate a Crocetta, frazione di Longiano, nel nostro laboratorio. La base di partenza è una Honda Crf450r. Viene completamente smontata e adattata attraverso lavorazioni e componenti speciali da noi progettati".

Chi prepara il motore per le gare?

"Nascono tutti nella nostra officina, adattati e potenziati per le gare alle quali sono destinati".

Ermanno Pasolini