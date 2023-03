Bilanci in rosso e contrasti Il Cesena perde 2 milioni

di Paolo Morelli

È stato depositato nei giorni scorsi alla Camera di commercio della Romagna, approvato con diverse settimane di ritardo, il bilancio del Cesena FC relativo all’esercizio che va dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022. Sono gli anni che hanno visto lo storico trapasso dalla proprietà romagnola della società bianconera a quella americana: prima il 60% (il 20 dicembre 2021) e poi la quota residua del 40% (il 28 novembre 2022). La lettura del plico (77 pagine) riserva alcune sorprese, alcune della quali non sono arrivate del tutto inaspettate: la perdita finale era attesa, ma forse la somma di 1.923.154 è superiore alle aspettative, e si aggiunge ai 284.921 di perdita registrati alla fine dell’esercizio 2020-2021. Sono stati anni difficili a causa della pandemia che ha causato un aumento delle spese per l’attuazione delle misure di prevenzione e ha ridotto gli incassi dagli spettatori. A fronte di queste perdite il socio americano JRL Partners ha versato nelle casse del Cesena FC 1,3 milioni di euro. Sulla perdita dell’ultimo bilancio ha influito fortemente la campagna acquisti nel gennaio 2022 per rinforzare la squadra. Anche il calciomercato del gennaio scorso ha richiesto un forte investimento, ma si vedrà nel bilancio dell’esercizio 2022-2023; a fronte i questi costi, JRL Partners ha versato nelle casse del Cesena FC 2.515.000 euro e ha costituito una garanzia in denaro di 1.650.000 euro per una fideiussionei in favore della Legapro. Le norme varate nel 2020 a seguito della pandemia e confermate negli anni seguenti hanno consentito di sterilizzare le perdite e di rateizzare i debiti fiscali, previdenziale e e assistenziali.

Le sorprese più sgradevoli vengono dopo il bilancio firmato da Robert Lewis come presidente: la relazione della società di revisione Baker Tilly Revisa, e (soprattutto) quella del sindaco unico Margherita Sottile. La relazione della società di revisione evidenzia alcuni appunti, ma si conclude con il giudizio che "la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cesena FC srl al 30 giugno 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge". Ma è dalla relazione del sindaco unico Margherita Sottile, commercialista cesenate che ha lamentato la carenza di informazioni sull’andamento della gestione, l’effettuazione di operazioni rilevanti e ha dovuto prendere l’iniziativa più volte di convocare le riunioni dei soci, come è avvenuto in occasione della sostituzione dei consiglieri d’amministrazione Gianluca Padovani e Lorenzo Lelli con Michele Bocchini e Matteo Targhini. Dalla sua relazione si comprende anche quanto fossero tesi i rapporti fra i soci americani e quelli romagnoli: come ha evidenziato il sito Tuttocesena.it, il socio di minoranza Holding CFC ha presentato al sindaco unico una denuncia ex articolo 2408 del Codice civile, un atto molto grave, poi ritirata nell’ambito delle trattative tra Michele Manuzzi e John Aiello che hanno portato all’acquisizione anticipata della quota del 40% ancora in mani italiane e all’accordo di pacificazione fra le parti.