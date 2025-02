"Bilancio della Regione, più sostegni alle famiglie"

La consigliera regionale Francesca Lucchi interviene sulla manovra di bilancio 2025-2027 presentata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Un provvedimento – afferma – che, in un momento di grande difficoltà economica e politica, dimostra la volontà della Regione di non arretrare di un passo nella tutela dei cittadini, scegliendo di investire per rafforzare la sanità pubblica, il welfare e i servizi essenziali, anziché subire passivamente i tagli imposti dal Governo. Abbiamo scelto di difendere il diritto alla salute, alla casa, alla mobilità e all’istruzione con misure concrete. Questa non è solo una manovra di bilancio, ma un messaggio forte e chiaro: l’Emilia-Romagna non si piega alla logica dei tagli lineari e dell’austerità"

"La manovra – prosegue la consigliera regionale - prevede un incremento storico del fondo per la non autosufficienza, con 150 milioni di euro aggiuntivi nel triennio, oltre a risorse cruciali per il trasporto pubblico locale, l’edilizia residenziale pubblica e i servizi educativi. Meno rette per i nidi, più sostegno alle famiglie, più inclusione scolastica per i bambini con disabilità".