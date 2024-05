Bilancio in salute a Sarsina. Tesoretto da 400mila euro

Un bilancio consuntivo, quello del 2023 del Comune di Sarsina, molto confortante: un avanzo "lordo" positivo di poco più di un milione di euro (1.033.909) che, al netto dei fondi vincolati e degli accantonamenti per legge, registra un avanzo libero di 412.000 euro. "Si tratta di un bilancio in salute – commenta il sindaco Enrico Cangini – che è riuscito a farsi carico dell’emergenza di maggio senza pregiudicare il Pnrr ed i finanziamenti già ottenuti. E’ stato un anno particolarmente difficile dove gli uffici hanno avuto un carico di lavoro eccezionale, dovuto all’alluvione, e per questo ringrazio dipendenti comunali e amministratori". Nel bilancio del 2023 è aumentata la spesa sociale soprattutto nel comparto scolastico e in quello legato al sostegno dei cittadini evacuati da casa. In merito agli investimenti si rilevano circa un 1.000.000 di euro sulla viabilità comunale per la prima messa in sicurezza di decine di fenomeni franosi. Di particolare importanza sono stati i lavori di riconversione delle ex scuole di Quarto, per circa 800mila euro, che diventeranno una comunità alloggio per anziani e termineranno a breve; la sostituzione di circa il 60% dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica per circa 200mila euro. Fra le altre opere significative la riqualificazione del centro servizi a Ranchio (100mila euro), la ristrutturazione delle ex scuole di Pieve di Rivoschio (250mila euro), e la riqualificazione del macello pubblico per 80mila euro oltre a tanti altri interventi di importo minore che portano la spesa per investimenti 2023 a circa 2,5 milioni di euro. Appaltati i lavori finanziati dal Pnrr per la scuola "Beniamina Foschi" per 3 milioni di euro.

Edoardo Turci