Bilancio in salute per Cesenatico Insieme

Oggi si riuniscono i soci del centro sociale Cesenatico Insieme, nella casa colonica del Parco di Levante. È una realtà consistente, con circa mille iscritti che partecipano a molteplici attività di natura assistenziale, sociale, culturale e di intrattenimento. In particolare il centro garantisce servizi importanti per le persone bisognose, sostiene delle famiglie con la consegna del pacco alimentare e organizza numerosi corsi, tra cui quelli di ginnastica, di ballo e lingue straniere. Attraverso la società Vivere il Parco, il centro sociale gestisce la casa colonica del Parco di Levante, tramite una convenzione con il Comune di Cesenatico. I conti del centro sociale sono in salute, come dimostra la chiusura con un avanzo di 15.860 euro nel bilancio recentemente presentato e reso pubblico. Cesenatico Insieme quest’anno ha messo in campo parecchie energie e fra i servizi confermati c’è l’accompagnamento gratuito negli ospedali e nelle cliniche convenzionate con l’Ausl Romagna, per i soci iscritti da almeno sei mesi; i volontari che effettuano il servizio sono tre ed impiegano autovetture in dotazione al centro sociale. Nel 2024 sono stati 500 i servizi di questo tipo, a favore di persone non autosufficienti e che non hanno parenti in grado di accudirle. Cesenatico Insieme effettua anche il noleggio gratuito di carrozzine e ausili sanitari. Per quanto riguarda i pacchi alimentari, le consegne vengono invece effettuate mediamente ogni due settimane a 25 famiglie a basso reddito con un Isee sotto i 9mila euro. Per il benessere dei soci il centro nella sede di viale Torino ospita corsi di ginnastica, corsi di ballo, corsi per mantenere la memoria e di sostegno alle famiglie con persone sofferenti a livello mentale. Durante la stagione invernale, tutti i sabato sera si balla e vengono organizzati appuntamenti enogastronomici. Ogni primo giovedì del mese, durante l’autunno e l’inverno, si tiene la Festa dei Nonni nella sede di viale Torino, con musica, tombole e l’immancabile merenda. Il centro sociale sostiene anche l’Università per gli adulti in convenzione con il Comune, con interessanti iniziative culturali, conferenze, incontri corsi di lingue straniere, corsi di pittura e di storia dell’arte. Il consiglio direttivo di Cesenatico Insieme è composto dal presidente Otello Guidi, il vicepresidente Christian Magnani, i consiglieri Franco Battiato, Marcello Salucci, Terzo Gusella, Daniele Mambelli ed Elisabetta Casali. La società Vivere il Parco interamente controllata dal Centro sociale Cesenatico Insieme, per la gestione della casa colonica, ha il direttivo composto dal presidente Christian Magnani, il vicepresidente Otello Guidi, i consiglieri Terzo Gusella, Franco Battiato e Ariella Zavatta.

Giacomo Mascellani