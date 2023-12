"Bilancio positivo, più fondi per servizi e promozione turisitca"

Il Pd di Cesenatico è soddisfatto del bilancio di previsione approvato in consiglio comunale. La segretaria Valentina Montalti e il capogruppo Mario Drudi, dichiarano che il piano triennale affronta le criticità dovute alle maggiori spese, prevede 160mila euro in più per i servizi sociali, 100mila euro in più per la promozione turistica e il mantenimento dei servizi. "Al contrario di quanto sostiene l’opposizione _ dicono la Montalti e Drudi _, non aumentano le aliquote Imu e Irpef, mentre non ci sarà più l’Iscop, l’Imposta di scopo, con un mutuo che coprirà la parte finale de leasing per la scuola di Villamarina".