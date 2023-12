Bilancio triennale. Previsti cantieri per 46 milioni

Il consiglio comunale martedì sera ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, con 10 voti favorevoli della maggioranza formata da Pd e Cesenatico Civica e 4 voti contrari dei consiglieri di minoranza della Lista Buda e Lega. La giunta con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al bilancio Jacopo Agostini, ha presentato un piano triennale dove nella spesa corrente ci saranno maggiori uscite per l’aumento degli interessi dei mutui (si calcola un milione di euro). Sono previsti 160mila euro in più per i servizi sociali e ci sarà un incremento di 100mila euro per la promozione turistica. Per quanto riguarda le entrate, sono previsti 2,3 milioni dall’Imposta di soggiorno, mentre sul fronte della lotta all’evasione e il recupero degli insoluti, si stimano 1,8 milioni, di cui 1,3 di Imu e 500mila euro di Tari. Nel piano degli investimenti, il prossimo triennio vedrà cantieri per 46 milioni di euro, tra cui buona parte degli edifici scolastici che saranno messi in sicurezza e antisismici, i lavori del lungomare delle colonie di Ponente che saranno portati a termine e gli interventi sui ponti. Ci sarà un calo della pressione fiscale, in quanto dal 1° gennaio cessa l’Iscop, la tassa di scopo istituita dopo la costruzione del Polo Scolastico di Villamarina, con l’Amministrazione che riscatta anticipatamente il leasing per un importo di 7,5 milioni e lo spalma in un mutuo trentennale. Le opposizioni hanno criticato il bilancio e fatto polemica anche sull’Iscop, dove la maggioranza ha risposto di aver scelto di non prevedere altre tasse. Gozzoli e Agostini sono soddisfatti di questo piano.

Di diverso parere è la minoranza, che in un lungo comunicato li attacca: "Il comune annuncia investimenti con soldi che non ha, le opere pubbliche sono ferme e il turismo è al palo. E’ impossibile approvare un bilancio fra promesse disattese e mancanza di un progetto per il futuro. Senza garanzia di coperture, si rischia di indebitare ancora di più la città. Inoltre – incalzano Fratelli d’Italia, Lega e Lista Buda –, non c’è l’annunciata riduzione della pressione fiscale, con l’Irpef fissa allo 0,7, l’Imu al massimo storico e parcheggi che a breve costeranno di più. Sulle opere pubbliche, l’ex lavatoio è fermo e la ripartenza del cantiere è prevista per il 2026; stessa cosa per la Vena Mazzarini, mentre la zona delle colonie versa nel degrado e il verde pubblico non è curato. Sul fronte del turismo, gli albergatori hanno manifestato un profondo disagio, perchè Cesenatico non ha una promozione turistica di lungo respiro e, nonostante i 2 milioni di tassa di soggiorno incassati lo scorso anno, sembra sempre avere il fiato corto quando, invece, servirebbe una accelerata e un cambio di passo".