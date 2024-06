Biliardino Auser Gatteo, applausi a scena aperta Le squadre di biliardino del Circolo Auser di Gatteo Mare hanno ottenuto ottimi risultati, con una vittoria in serie A e un quarto posto in serie B. Entrambe parteciperanno alla Coppa Italia. Durante la premiazione, emozione per la memoria di Simone Castellano.