Bimba sparita in Polonia da due anni: "La polizia non riesce a trovarla"

Nessuna traccia di Noemi. Sparita, sparita nel nulla la bambina di 9 anni e mezzo portata in Polonia dalla madre due anni e mezzo fa. E’ il padre Filippo Zanella, fisioterapista cesenate, a denunciare una situazione drammatica e insostenibile. "Nonostante i continui solleciti da parte del Ministero della Giustizia Italiana che invita la polizia polacca a effettuare ricerche su tutto il territorio – dice Filippo Zanella – è arrivata la risposta dalla polizia polacca. Scrivono che ‘nonostante le ampie ricerche, Noemi non si trova e non sta proseguendo gli studi’. E’ assurdo che non riescano a trovare una bambina sparita con la madre casalinga". Filippo Zanella si è recato in Polonia a dicembre assieme a un investigatore privato e da allora continua a cercare Noemi. "Non mi muovo dalla Polonia finché non trovo mia figlia – dice Zanella che in Polonia ha già compiuto ricerche mirate in trenta città viaggiando per 5.000 chilometri senza però ottenere alcun risultato – finché la polizia non attiva delle procedure d’allerta non si può fare nulla, mia figlia è in pericolo e vorrei che l’Italia facesse qualcosa per aiutarmi. Potrebbero mandare una commissione di poliziotti italiani a controllare e monitorare l’attività di ricerca della polizia polacca".

Filippo non vede la figlia Noemi da due anni e mezzo e l’ultima volta l’ha sentita al telefono nell’aprile del 2022. La bimba è nata a Cesena nel 2015 dall’unione con l’ex compagna, una trentenne polacca. Il matrimonio non ha funzionato e il 22 settembre del 2021 l’ex moglie di Zanella è partita per la Polonia in tutta fretta assieme alla figlia per andare a trovare la nonna malata. La madre della piccola è stata denunciata per sottrazione internazionale di minore e il giudice del tribunale di Stettino, in Polonia, ha riconosciuto con un provvedimento esecutivo al padre il diritto di riportare la piccola a Cesena, dove ha sempre vissuto, ma è stato impossibile dare esecuzione al provvedimento perché la bambina è scomparsa assieme alla madre. "Il sospetto è che la madre di mia figlia la stia nascondendo da qualche parte – dice Zanella – mia figlia non va a scuola, non ha un pediatra che la segue, sta vivendo come un fantasma. Ogni madre dovrebbe essere un esempio di amore per i propri figli, dovrebbe fargli vivere la loro vita da bambini con gli amici, circondati dagli affetti". Anche la Commissione Europea è intervenuta nella vicenda e ha avviato una procedura di infrazione contro la Polonia per la mancata protezione dei minori nei procedimenti familiari transfrontalieri.