Bimbi alla Casa di Gesso per ’Il teatro di Bumbòz’

Da lunedì a sabato Casa di Gesso, in via Braghittina, 879 a San Vittore, ospita in residenza Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo "Il Teatro di Bumbòz" con la partecipazione dell’attrice e pedagoga Nicoletta Fabbri e della illustratrice Rosanna Lama, sviluppato sui testi di Raffaello Baldini, in collaborazione con L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino; una residenza creativa, azione del progetto Radure. Spazi e pratiche per le nuove generazioni curato da Casa di Gesso/ Aidoru Associazione Aps in partenariato con il Comune di Cesena e vincitore del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea lanciato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Nel progetto è stata coinvolta la classe 5 A della scuola primaria Pascoli di San Vittore: 20 bambini e bambine parteciperanno al processo creativo laboratoriale di 5 giorni per la creazione dell’avanspettacolo a pupazzi che si concluderà con la presentazione di una prova aperta al pubblico, sabato 15 marzo alle 17 presso Casa di Gesso. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite whatsapp al numero 347 7748822. Durante la notte in un deposito abbandonato vagano pipistrelli e fantasmi. La loro danza è improvvisamente interrotta dall’arrivo del guardiano, un tipo strampalato che non riuscendo a cacciarli, capisce che l’unica maniera per rabbonirli è parlare con loro e rispondere a una telefonata dall’aldilà. Sotto gli occhi del guardiano prende vita lo scatenato teatrino di ‘bumboz’, pupazzi scappati fuori dalle pagine di Raffaello Baldini.