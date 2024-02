Bimbi bengalesi a lezione di lingua madre

La comunità bengalese in festa per la ‘Giornata internazionale della lingua madre’. L’iniziativa, che si è tenuta domenica pomeriggio nei locali della scuola ‘Carducci’, in via Zara, è stata organizzata dall’associazione ‘Giovani del Bangladesh’ in collaborazione con l’associazione interculturale Movimenti e il Terzo Circolo Didattico. Proprio nel Paese del sud-asiatico è nata questa Giornata proclamata dall’Unesco nel 1999, celebrata in tutto il mondo ogni 21 febbraio, per promuovere la diversità linguistica e culturale.

È in memoria di alcuni studenti dell’Università di Dacca che nel 1952 furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan (che allora comprendeva anche il Bangladesh) mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. Tra quelle straniere residenti a Cesena, la comunità bengalese è al quinto posto per termini di presenza e ha una particolarità: vanta un’età media sotto i 40 anni. L’associazione ‘Giovani per il Bangladesh’ è nata con l’obiettivo di favorirne l’integrazione, promuovendo iniziative di supporto e sociali, in particolare a favore dei più giovani e delle donne. Fondatrice, tra gli altri, è Jannat Ara Dipty, la cui famiglia è stata la prima di origine bengalese a risiedere in città. Nei locali del Terzo Circolo Didattico (da sempre sensibile al tema per la numerosa presenza di scolari stranieri tra i suoi banchi) l’associazione promuove per i più piccoli la scuola ‘Lingua madre Bangla’ al fine di mantenere saldo il legame con la lingua di origine. Organizza inoltre attività di aiuto-compiti e corsi di lingua per le mamme. "Ma vogliamo anche far conoscere alla città che ci ha accolto le nostre tradizioni in un vero e proprio scambio culturale", afferma Jannat Ara Dipty.

Francesca Siroli