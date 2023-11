Bimbi e i libri, incontri in Biblioteca

Il progetto ’Chi legge piglia pesci’ è partito molto bene e nel primo incontro la Biblioteca Comunale è stata invasa da tanti bambini. Gli incontri sono pomeridiani e fanno parte del progetto nazionale ’Nati per leggere’. In città si svolgono dal 2006 e hanno come obiettivo quello di promuovere la lettura ad alta voce per bambini di età tra i 6 mesi e i 6 anni. Gli incontri sono gratuiti e non hanno bisogno di prenotazione. Nelle prossime settimane altri appuntamenti, che proseguiranno nel 2024.