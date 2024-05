Bimbi più sani con la Banca del latte: "Premiato il lavoro di 20 anni"

"E giusto che l’onda lunga del grande lavoro effettuato negli anni presso la neonatologia del Bufalini risuoni in prestigiosi ambienti internazionali". Commenta così il dottor Augusto Biasini, ex primario, oggi membro della ‘Direzione nazionale banche dati del latte donato’, la pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale ‘Frontiers in Pediatrics’. del risultato di 20 anni di studio effettuata nel nostro ospedale. Questa attività, tutta cesenate, ha dimostrato la possibilità di superare la malnutrizione che colpisce i bimbi che nascono a 5/6 mesi di gestazione con gravi ripercussioni sul loro sviluppo. E nulla di tutto questo sarebbe stato possibile se non ci fosse al Bufalini una banca del latte avviata nel 1965, prima in Italia (che oggi ne conta 44), che raccoglie ogni anno dall’Ausl Romagna circa 500 litri di latte materno donato e lo ridistribuisce tra le neonatologie di Cesena e Ravenna.

Dottor Biasini, qual è il segreto dell’alimentazione per i bimbi prematuri?

"Semplicemente nutrirli con il latte della propria madre, se possibile, o latte umano donato, arricchiti in maniera raffinata e specifica con fortificanti e proteine adeguate, e tanta osservazione clinica".

Quando vi siete resi conto del vantaggio del latte addizionato?

"La somministrazione è iniziata a Cesena nel 2004-2006, progressivamente è stata perfezionata e divenuta per noi abituale. Negli anni successivi ci fu chiaro che i piccoli assistiti avevano una crescita più rapida della massa magra (ossia cervello, organi, midollo osseo) meno giorni di ricovero e, a due anni, performance neuroevolutive migliori, confrontati con un analogo gruppo di neonati pretermine assistiti altrove".

Quanti sono stati i bimbi nati prematuri e seguiti dallo studio cesenate?

"Una trentina. Li abbiamo seguiti nei loro primi 12 anni di vita con la collaborazione fondamentale delle famiglie. Oggi sono bambini sani che hanno sfruttato adeguatamente ciò che hanno ricevuto in ospedale nelle prime settimane di vita".

Cosa succede ai bimbi che nascono pretermine?

"La crescita del feto è molto rapida nel terzo trimestre di gravidanza e, fra i nutrienti che attraversano la placenta, le proteine ne sono la parte principale. I piccoli che nascono a 5/6 mesi di gestazione, vengono privati di questa nutrizione placentare. Fuori dall’utero faticano a crescere e sono particolarmente esposti alla malnutrizione, base di molte altre gravi complicazioni".

Sono molte le madri che donano il latte?

"Sì, hanno tutte la sensibilità giusta per una donazione del genere, senza che il loro bimbo ne venga penalizzato. E’ come sentirsi madri anche di altri bambini".

In questa lunga storia diversi sono stati e sono i soggetti coinvolti.

"Vi hanno preso parte l’Istituto Universitario di Tecnologia alimentare (più di 20 anni fa con le prime sperimentazioni sul latte umano) l’Unità Operativa di Igiene Alimenti dell’Ausl, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e naturalmente il team di medici e infermieri diretto negli ultimi anni dal primario Marcello Stella. L’Associazione ‘Crescere a Piccoli Passi’ ha sempre cooperato mediante iniziative benefiche, donazioni e borse di studio sostenendo le spese di editoria delle ricerche".