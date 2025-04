"Bisogna rispettare le paure degli altri"

Andrea Ceccarelli educatore cinofilo è contrario al tenere i cani liberi dove non si può. "A qualcuno può dare fastidio anche solo che il cane vada a dare un lecco a un bambino. L’idea di avere cani al ristorante la condivido. Sono sempre più frequenti i locali che accettano i cani. Ma non sempre i cani sono apprezzati dalle altre persone, più che altro perché molte persone hanno paura dei cani, anche se il cane è buono e piccolo e non mostra segni di rabbia. Ci possono essere fobie che bisogna rispettare. È molto utile l’educazione cinofila, che facciamo anche nelle scuole e negli asili, per prevenire la paura degli animali. Io ho cinque cani Border Collie e quando li porto nei ristoranti non stanno seduti nelle sedie, ma stanno sotto al tavolo e non si muovono di un filo e non disturbano. Tutti ci dicono che sono bravissimi.