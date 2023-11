Bivio Montegelli, svincolo chiuso da domani in direzione Roma

Da domani saranno eseguiti interventi di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 3bis ‘Tiberina’ (E45) in corrispondenza dello svincolo di Bivio Montegelli. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Bivio Montegelli (km 208) sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggi in direzione Roma. In alternativa il traffico, in particolare quello diretto a Mercato Saraceno, potrà utilizzare lo svincolo di Borello. Anas informa che il completamento degli interventi è previsto entro sabato 25 novembre.