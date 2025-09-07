Blesa pronto a conquistare Cesena. Punta giramondo col vizio del gol

Una delle sorprese del Cesena 2025-26 è senza dubbio Jalen Blesa. Il ricciolissimo attaccante spagnolo, arrivato in estate in prova e che dopo pochissimi giorni ha fatto innamorare mister Mignani e il ds Fusco, ha impiegato pochissimo per entrare nei meccanismi bianconeri: un paio di amichevoli estive e un match di Coppa Italia, dove ha rischiato di lasciare subito il segno (solo la traversa lo ha fermato contro il Pisa) e poi ha subito impresso il suo marchio. Nella prima uscita della serie B cesenate, il primo gol è stato proprio del classe 2001, che ha sfiorato il bis anche contro l’Entella, nel debutto bianconero all’Orogel Manuzzi di sabato scorso.

Il ‘separato dalla nascita’ di Zirkzee è un vero attaccante giramondo: a soli 24 anni ha già debuttato in 6 nazioni diverse: Inghilterra, Spagna, Kosovo, Romania, Georgia e, ora, Italia. Ha mosso i primi passi calcistici nei settori giovanili all’Arlesey Town, oltremanica, poi con le maglie del Badalonia e dell’Anguera, in terra di Catalogna, per poi passare nell’estate del 2022 al Prishtina, nella serie A kosovara, dove ha messo a referto 40 presenze e 14 reti in due stagioni. Poi Blesa ha iniziato il suo lungo peregrinare e, dopo un’esperienza al CS Universitatea Craiova, in prima divisione rumena, nel 2024 si trasferisce alla Sapekhburto K’lubi Dinamo Batumi (la stessa società da cui il Napoli prelevò Khvicha Kvaratskhelia nel 2022) nel massimo campionato georgiano, tra le cui fila disputa 28 partite e segna 9 reti, facendo anche l’esordio sia in Champions League che in Europa League, competizioni in cui vanta 4 presenze complessive. Sulla carta, un vero e proprio coniglio dal cappello, pescato dal ds Fusco.

E i numeri delle prime due uscite dell’anno lo confermano: 28 tocchi a partita di media, una precisione di passaggio di poco inferiore al 90% sia totale che nella metà campo offensiva. Ma anche l’apporto alla squadra è importante, con due big chances create a partita e, al momento, solo una convertita (il gol che ha sbloccato il match all’Adriatico). In Coppa ha addirittura raggiunto il 100% nella precisione di palle lunghe e, guardando il suo storico, sommando tutte le presenze, ha segnato un gol ogni circa 240 minuti. Significa che, in media, ogni tre partite almeno uno lo insacca.

Di lui si parla come di un meticoloso. Ma anche di un attaccante che ha fatto sempre gol, ovunque è andato. E chi gioca avanti e ha questo fuoco dentro, è come uno squalo quando sente l’odore del sangue. Indipendentemente dal contesto, non puoi togliere la visione della porta a un bomber di razza, soprattutto se è attento ai dettagli. Ma, spesso, sono proprio i dettagli a far la differenza. O perlomeno, è quello che si augurano tutti i tifosi bianconeri.

