Blitz dei carabinieri. Giardini di Serravalle ‘bonificati’ da balordi e spacciatori di droga

Liberati a Cesena i Giardini Serravalle, almeno per il momento (e si spera per sempre), da bande e spacciatori in seguito alla operazione dei carabinieri di Cesena che in pratica li presidiano di giorno e di notte. Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Cesena, con il Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Cesena e Macerone hanno effettuato una mirata attività di controllo proprio presso i ‘Giardini Serravalle’, luogo segnalato quale ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini. Controllati di continuo la Stazione Ferroviaria, il Centro Storico e il "Parco XI Settembre". Un’operazione che ha portato a 5 persone denunciate, 3 contravvenzionate e 6 segnalate per uso personale di stupefacenti. Presso i Giardini Serravalle cinque extracomunitari, con età compresa tra i 20 e 48 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché trovati con piccole dosi di hashish e marijuana per un totale di circa 15 grammi, sequestrati. Uno di loro è risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato e sono state avviate le procedure per l’espulsione. Presso la stazione ferroviaria due giovani extracomunitari sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta. Per entrambi è scattato l’ordine di immediato di allontanamento dal luogo per le successive 48 ore. Nel centro storico un giovane è stato denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; una donna è stata segnalata alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché trovata in possesso di 4 flaconi di metadone non suoi, una pasticca di anfetamina e due dosi di cocaina. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Nel Parco XI settembre una donna è stata contravvenzionata per ubriachezza molesta con l’ordine di allontanamento dal luogo per le successive 48 ore. Un giovane è stato denunciato perchè sorpreso a spendere una banconota falsa da 20 euro presso un vicino esercizio commerciale. Un altro giovane è stato denunciato per tentato furto, sorpreso all’interno di un supermercato della zona ad asportare beni per la cura della persona.

Durante i controlli stradali i carabinieri hanno denunciato un giovane automobilista che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti in quanto sorpreso alla guida con dosi di hashish già pronte per essere consumate. La patente di guida gli è stata ritirata per la successiva sospensione e, il veicolo, affidato a terza persona; un altro automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza acendo un tasso alcolemico di 1,94 gr/l. La patente di guida gli è stata ritirata per la successiva sospensione e, il veicolo, sottoposto a sequestro per la confisca.