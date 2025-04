Blitz in pineta a Zadina, presi due spacciatori

Una delle zone note per lo spaccio di droga, è finita nel mirino della Polizia locale di Cesenatico. E’ la pineta di Zadina, dove nel pomeriggio di mercoledì scorso hanno compiuto un blitz gli equipaggi del Nucleo sicurezza urbana, con la collaborazione dell’Unità cinofila della Polizia locale di Sassuolo. Nel corso dell’intervento una pattuglia ha intercettato un giovane nordafricano che all’alt si è dato alla fuga su di un monopattino elettrico. Adottando tutte le cautele finalizzate a preservare l’incolumità delle persone presenti all’interno dell’area verde, gli agenti hanno seguito il ragazzo sino a Cervia, dove lo hanno visto entrare all’interno di una struttura ospitante dei richiedenti asilo.

Nel corso della fuga il giovane ha lasciato cadere al suolo due involucri contenenti cocaina e circa 40 grammi di hashish. Con l’aiuto di una pattuglia della Polizia locale di Cervia e del cane antidroga, è stata effettuata una perquisizione domiciliare all’interno della stanza dove alloggiava il fuggitivo, identificato poi in un giovane egiziano di 19 anni. Sono stati rinvenuti un coltello a serramanico, un bilancino elettronico di precisione e circa 150 grammi di hashish già suddivisi in dosi per la vendita. Era presente anche l’altra persona con cui il 19enne condivide la stanza, un egiziano di 27 anni già noto alla Polizia locale perché recentemente è stato trovato in possesso di droga in due occasioni e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione degli effetti personali di quest’ultimo, sono stati rinvenuti altri 120 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e diversi blister di calcio bicarbonato, usato come sostanza da taglio, oltre al materiale per il confezionamento della droga. I due egiziani sono stati immediatamente arrestati e, dopo le procedure di fotosegnalamento presso il comando della Polizia locale di Cesena, sono stati posti agli arresti domiciliari e accompagnati all’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale, il giudice li ha rimessi in libertà in attesa del processo.

L’assessore Mauro Gasperini è molto soddisfatto: "Ringrazio il comandante Alessio Rizzo e tutti gli agenti della Polizia locale che lavorano sul territorio con grande professionalità. Questa operazione è importante anche per dare un segnale in vista della stagione estiva". Il comandante Alessio Rizzo interviene così: "Gli educatori della comunità dei richiedenti asilo hanno apprezzato l’intervento, sottolineando che la quasi totalità degli ospiti sono giovani stranieri che si impegnano in attività di studio e lavoro. Tutti hanno espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla Polizia locale di Cesenatico".

Giacomo Mascellani