Blitz in pineta, due egiziani denunciati per spaccio

Matteo Naccari
Cesena
29 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
La Polizia locale con Yuma li ha trovati con hashish, cocaina e contanti.

Il cane pastore femmina Yuma è determinante nelle operazioni antidroga

Lo spaccio di droga è un problema molto sentito in riviera, dove ai Giardini al Mare, nell’area della pinte di Zadina, a Ponente e nei giardini prospicienti la stazione ferroviaria, ci sono malviventi che vendono stupefacenti. Nei giorni scorsi la Polizia locale di Cesenatico è intervenuta nella zona della pineta, identificando due uomini di origini egiziane, ma da diverso tempo presenti in Romagna, dove attualmente sono residenti al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Cervia. I due avevano un discreto quantitativo di droga e denaro contante di cui non hanno saputo giustificarne il possesso. Il primo, un 48enne, aveva in tasca 100 grammi di hashish e 600 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio. Il secondo, un 30enne, aveva invece tre involucri di cocaina del peso complessivo di 2 grammi. Entrambi erano incensurati, con 48enne che ha pendente un ordine di espulsione attualmente sospeso per via di un ricorso. L’intervento è stato possibile grazie all’ausilio dell’unità cinofila Yuma che ha permesso di individuare la droga, sottoposta a sequestro. I due egiziani sono stati denunciati a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia locale di Cesenatico ha informato dell’accaduto il Cas di Cervia, dove anche in precedenza sono stati scoperti degli spacciatori.

