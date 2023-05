Bloccati in ascensore "Il sistema d’allarme non ha funzionato"

Brutta disavventura per quattro persone rimaste bloccate per un’ora ieri nell’ascensore del parcheggio del centro commerciale Montefiore. "Erano le 19.30 – racconta marco Bazzocchi – quando stavamo scendendo dal parcheggio al piano terra, l’ascensore si è bloccato. Abbiamo tentato di are l’allarme ma il sistema interno non funzionava. Non c’era nemmeno campo per i cellulari. Mia madre anziana è stata colta dal panico. Ci siamo messi a gridare e dopo molto tempo siamo stati sentiti. E’ intervenuto il servizio di vigilanza, ha allertato i pompieri che hanno sbloccato l’ascensore e ci hanno fatti uscire. Erano già le 20.30. Cosa sarebbe accaduto se fosse stato più tardi e nessuno ci avesse sentito? Ho denunciato il fatto perché si ponga subito rimedio alla situazione, ripristinando le condizioni di sicurezza e di allarme in caso di malfunzionamento".