Bloccato il viaggio stupefacente. Folle corsa in A14 carico di droga

La Polizia di stato di Forlì ha arrestato un uomo sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga a bordo della sua auto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di qualche giorno fa lungo l’autostrada A14, quando una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Forlì ha notato l’uomo, alla guida di una berlina tedesca, compiere manovre pericolose e sorpassi azzardati nel tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Rimini. I poliziotti, mantenendo il sangue freddo e senza coinvolgere gli altri numerosi veicoli in transito, grazie a sirena e lampeggiante sono riusciti a intercettarlo e a fermarlo al casello di Cesena per i controlli del caso. L’uomo, apparso subito nervoso e agitato, sosteneva di aver dimenticato patente e documenti a casa, ma grazie alle banche dati i poliziotti hanno accertato in pochi attimi che lui (già noto alle forze dell’ordine per uso di stupefacenti e guida sotto l’effetto degli stessi) in realtà aveva subìto il ritiro della patente pochi mesi prima. Col supporto di un altro equipaggio subito giunto sul posto, è stato condotto nella caserma di Forlì, dove i poliziotti hanno rovistato a fondo all’interno del veicolo.

Il loro fiuto ha fatto centro anche stavolta: occultati sotto il sedile del conducente e nel portabagagli, sommersi da ruota di scorta, attrezzi e altri oggetti, i poliziotti hanno rinvenuto due panetti e dieci involucri cilindrici di sostanza di colore scuro, che gli esami di laboratorio hanno appurato essere hashish per un peso complessivo di poco più di un chilo. Il fermato, inoltre, nascondeva nel suo giubbotto svariato contante, per un totale di 3.300 euro in banconote di vario taglio. Al termine degli atti del caso per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di stupefacente (che una volta lanciato sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 10.000 euro), immediatamente sequestrato insieme al contante ed al telefono cellulare di cui aveva la disponibilità.