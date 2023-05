’Bluebird. Una lezione sulla bellezza’ vince il primo premio al Bonci

Studenti da tutta Italia hanno assistito ieri al teatro Bonci alle premiazioni del concorso del Festival del teatro scolastico Elisabetta Turroni. Il primo premio se lo è aggiudicato ’Bluebird. Una lezione sulla bellezza’ messo in scena dall’Istituto ’Gaetano Salvemini’ di Casalecchio di Reno. La XXIII edizione del Festival si è svolta ieri pomeriggio dalle 15 al Bonci alla presenza dell’assessore ai servizi culturali e inclusione del Comune Carlo Verona e del membro del consiglio di amministrazione di Ert Mauro Casadei Turroni Monti. La Giuria, composta da Luisiana Battistini, Franco Bazzocchi, Valentina Falorni, Cosetta Nicolini, Franco Pollini, Simone Toni e Samantha Turci, ha assegnato il premio di 2.000 euro con la seguente motivazione: "Lo spettacolo è arricchito da un duplice percorso progettuale. Il primo, didattico, utilizza il lavoro teatrale come un laboratorio di inclusione che valorizza ed apprezza ogni forma di abilità e ogni differenza. Il secondo, registico, concerta e armonizza in una complessa sintesi i vari linguaggi teatrali: la musica eseguita dal vivo, la proiezione di un raro film muto, la recitazione in postazioni fisse sul proscenio".

Lo spettacolo presentato del Liceo Statale ’Galileo Galilei’ di Verona, ’Cenereide’, si è aggiudicato il premio del pubblico, assegnato da un gruppo interclasse del Liceo Classico ’Vincenzo Monti’ con la 3Acs dell’Istituto Tecnico Versari Macrelli e quattro classi della scuola media Pascoli. "A Cenereide va il primo premio della giuria popolare - si legge nella motivazione - per l’originalità della messa in scena: dalla versatilità della recitazione al coinvolgente utilizzo del genere parodico e comico nella sua veste didattica ma sempre intelligibile".

Durante il pomeriggio è stato anche presentato il progetto selezionato attraverso il Contest Grafico – Pcto realizzato nelle classi 3Agr e 3Cgr dell’Istituto Tecnico ’Versari – Macrelli’, che sarà l’immagine guida della prossima edizione del Festivalscelta la proposta di Michele Faggioli della 3Agr.