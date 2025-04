Blues e prog domani al Jam Session

Domani sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà il Cristian "Cicci" Bagnoli Trio, composto da Cristian Bagnoli chitarra e voce, Marco Dirani al basso e Chicco Capiozzo alla batteria. È una formazione che spazia dal blues al prog alla fusion, con un repertorio originale ed omaggi ai big, come ad esempio Jeff Beck, Eric Clapton, eseguendo brani che hanno fatto la storia della musica della seconda metà del Novecento.

Cristian "Cicci" Bagnoli è un musicista che ha inciso cinque dischi e suonato con grandi interpreto, del calibro di Claudio Golinelli (bassista di Vasco Rossi), Adriano Molinari (batterista di Zucchero), e Nicola Peruch. Ha fatto parte dal 2005 al 2012 della Steve Rogers Band, ha suonato , come bassista con Maurizio Solieri, chitarrista di Vasco, e altri sempre di alto profilo. Marco Dirani ha suonato in tour con Umberto Tozzi, ha collaborato con Annalisa, si è esibito spesso in tv e ha fatto parte della band di Riccardo Cocciante, ma la sua poliedricità lo ha visto accanto anche a Cristina D’Avena, Francesco Tricarico e Paolo Vallesi. Christian Chicco Capiozzo, uno dei migliori batteristi contemporanei, completa un trio di grande talento.

La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Info e prenotazioni al 334 1541727 o allo 0547 404144,. Il successivo appuntamento della rassegna jazz al Jam Session è in calendario mercoledì 9 aprile con il Joy Salinas & Chicco Capiozzo Trio.

Giacomo Mascellani