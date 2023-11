Bolkestein, interviene Gozzoli: : "Chiedo regole chiare per i bandi"

In riviera tiene banco il futuro delle spiagge, visto che le concessioni dei balneari andranno a bando in base alla direttiva Bolkestein. Sulla questione interviene il sindaco Matteo Gozzoli (nella foto con Battistoni), che ritiene doveroso che il governo coinvolga i Comuni: "La lettera di messa in mora che la Commissione Europea ha inviato all’Italia ce l’aspettavamo e l’unica novità è la bocciatura del lavoro del tavolo tecnico istituto dal governo Meloni, impegnato a dimostrare che le concessioni balneari non rappresentano un bene scarso perchè è occupato soltanto il 33% delle coste. Noi amministratori locali non siamo mai stati coinvolti ai tavoli. Dobbiamo puntare sul riconoscimento del valore dell’impresa, degli investimenti fatti e della professionalità degli operatori che hanno gestito finora il bene demaniale, gli standard dei servizi e la sostenibilità sociale e ambientale. Deve essere stabilito per legge un canone riattualizzato che non deve essere oggetto di aste a rialzo. In campagna elettorale gli esponenti del governo Meloni avevano fatto promesse che hanno illuso le imprese balneari, ma a onor del vero va ricordato che dal 2009 a oggi i vari governi non hanno mai affrontato con serietà un tema così cruciale".

Gozzoli fa richieste precise: "Il governo ha due mesi per rispondere alla messa in mora e dobbiamo giustificare con atti l’impossibilità di procedere con le evidenze pubbliche entro il 31 dicembre e iniziare un lavoro per concludere l’iter entro il 31 dicembre 2024, garantendo la continuità aziendale. Chiedo regole chiare, semplici e certe per la costruzione dei bandi, visto che saranno i Comuni a dover fare le evidenze pubbliche.

g.m.