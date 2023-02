Bolkestein, si va verso l’ennesima proroga

di Giacomo Mascellani Questi sono giorni cruciali per il futuro dei balneari e di tanti imprenditori che hanno l’attività sul demanio marittimo, come ristoranti, cantieri navali, colonie marine, locali, circoli velici e nautici, per un totale di 250 aziende nella sola provincia di Forlì-Cesena, di cui 160 sono stabilimenti balneari. Tutte le forze politiche di centro destra attualmente al Governo si sono dichiarate contrarie all’applicazione della direttiva Bolkestein per mettere a gara le concessioni sul demanio, così come si è schierato dalla parte dei balneari anche il Pd. Ma il tempo stringe, entro questo mese il Governo avrebbe dovuto scrivere e approvare i decreti delegati per poi procedere alle evidenze pubbliche entro la fine dell’anno. Tuttavia, stando anche agli incontri a cui ha partecipato Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vice presidente nazionale di Sib Confcommercio, il maggiore sindacato di questa categoria, la sensazione è che si arrivi ad una proroga o addirittura a nuovi atti su questa delicata materia. Battistoni, a che punto siamo? "Il ministro Raffaele Fitto ha incontrato tutte le categorie e le azioni di cui si parla sono rimandare la scadenza per il decreto che fissa le modalità di applicazione dei bandi, prendendo...