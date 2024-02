Bolletta più leggera. Edifici comunali, consumi di gas dimezzati e tagliate le emissioni

Le temperature poco rigide delle ultime stagioni invernali hanno aiutato ma nella riduzione dei consumi per il riscaldamento degli edifici comunali ci sono soprattutto i risultati di un preciso piano del Comune di Cesena (nel quadro di misure governative) che oltre al risparmio mira al contenimento delle emissioni di anidride carbonica. Qualche numero? Dal 2005 al 2023 la media dei consumi di gas metano a servizio degli edifici di proprietà del Comune è passata da 1 milione e 660 mila metri cubi a 721 mila.

"Al termine della stagione passata - ha evidenziato l’assessora alla Sostenibilità Francesca Lucchi nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno preso parte i vertici di ‘Energie per la città’ - abbiamo potuto constatare che le azioni adottate negli edifici comunali hanno generato una riduzione di 327 mila metri cubi di gas metano". Inoltre, ha aggiunto dal canto suo Giovanni Battistini, direttore di Energie per la città, "il monitoraggio pluriennale mostra che nel periodo 2011/2023 il Comune ha ridotto i propri consumi di gas del 56 per cento, una percentuale ben al di sopra del target da raggiungere con il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile approvato dal Comune". Tradotto in termini economici significherà un risparmio di almeno 500 mila euro nell’inverno 2023/2024. A ciò, inoltre, si accompagna l’abbattimento della famigerata CO2, responsabile di una parte consistente dell’inquinamento dell’aria, per la bellezza di 541 mila tonnellate. Risultati ottenuti con interventi di riqualificazione che hanno portato caldaie a condensazione e telecontrollo in otto scuole elementari ubicate nei quartieri, e nella sede della Polizia Municipale collocata presso la ex Gil. Inoltre l’adozione di pompe di calore ha ottimizzato il riscaldamento in ben 20 situazioni, tra scuole ed altri edifici di proprietà del Comune. "Puntiamo sempre più all’autoalimentazione" ha scandito, tra l’altro, l’assessora Lucchi ricordando i 55 impianti fotovoltaici oggi installati, che coprono il 40 per cento del fabbisogno di energia degli edifici comunali. Ma il monitoraggio periodico mira anche a capire quali sono le principali fonti di emissione di Co2 nella nostra città. Conoscere per poi intervenire con misure di riduzione. Il residenziale è responsabile del 38 per cento delle emissioni, il terziario e l’industria quasi il 32 per cento mentre i trasporti (settore più difficile da condizionare perché sottoposto a dinamiche meno controllabili di un edificio) è responsabile del 29 per cento. In tutto questo l’energia impiegata dal Comune incide per l’1,46 per cento delle emissioni. Tra le fonti produttrici di anidride carbonica sta in cima alla classifica il gas naturale (quasi 36 per cento), segue l’elettricità (quasi 29 per cento), il diesel (quasi 17 per cento), la benzina (13 per cento), l’energia solare termica (6,19 per cento), il carbone (0,05 per cento). "Il tema dei consumi - commenta l’Assessora alla Sostenibilità Francesca Lucchi - è super attuale: perché riguarda tutti, ma non è secondario il riferimento alla salvaguardia dell’ambiente, obiettivo che come Amministrazione ci siamo posti, e che abbiamo rafforzato soprattutto a seguito dell’alluvione di maggio".